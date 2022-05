Partygate: des photos prouvent que Boris Johnson aurait participé à une fête pendant le lockdown

Le Premier ministre est donc particulièrement sous pression, alors que le rapport de Sue Gray qui enquête sur l’affaire devrait être publié cette semaine. Selon Dominic Cummings, ancien conseiller de Johnson mais désormais l’un de ses plus féroces détracteurs, le rapport contiendrait des photos prouvant que le Premier ministre a menti au Parlement et peut-être aussi à la police.

Il a également été révélé que Johnson et Sue Gray se sont rencontrés au moins une fois pour discuter du rapport. Cette réunion « secrète » a à nouveau jeté le discrédit sur le Premier ministre. Plusieurs hommes politiques de l’entourage de Johnson nient savoir qui a organisé la rencontre. On ne sait pas non plus exactement de quoi les deux parties ont discuté. Johnson lui-même n’a pas fait d’autre commentaire.