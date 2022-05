Julien Duranville, sur les traces de Doku

À 16 ans, Julien Duranville a fait impression à Bruges dimanche. Une première réussie pour un adolescent sur qui on compte beaucoup à Anderlecht pour les années à venir. Pour l’équipe A et pour les finances.

Si Anderlecht était assuré du podium depuis un petit bout de temps, Julien Duranville a obtenu le sien « on the buzzer ». Le jeune phénomène est devenu dimanche, en montant au jeu à la 82e minute, le troisième plus jeune joueur à évoluer avec l’équipe première du Sporting derrière Nii Lamptey et Romelu Lukaku. Mais devant des éléments comme Youri Tielemans, Mario Stroeykens ou encore Jérémy Doku. Avec qui le parallèle est souvent fait à Neerpede. La comparaison dépassera très rapidement l’enceinte du centre de formation.