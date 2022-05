Stéphane Siohan: «Ce sont les Ukrainiens qui ont fait de Zelensky leur héros»

Zelensky, c’est l’antithèse de Poutine. Voilà résumé en quelques mots le portrait du président ukrainien. Le premier est jeune (44 ans), le second a dépassé l’âge de la retraite (69 ans). L’un est un excellent communicateur, sympathique et proche des gens, l’autre est un tyran cynique, froid et insensible retranché dans un bunker. Zelensky est un novice en politique, Poutine un pur produit des services secrets et au pouvoir depuis plus de vingt ans. Et la contradiction ne s’arrête pas là…

La personnalité et le parcours hors normes de l’ancien acteur-humoriste-producteur télé devenu d’abord président de l’Ukraine le 20 mai 2019 puis chef de guerre le 24 février dernier valaient bien un grand portrait.