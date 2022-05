Journaliste tuée en Cisjordanie: Israël n’exclut plus que la balle mortelle vienne de son armée

Shireen Abu Akleh, une journaliste palestino-américaine, avait été tuée par une balle mi-mai, alors qu’elle faisait un reportage en Cisjordanie occupée. Si l’armée israélienne n’exclut plus que la journaliste ait été tuée par une balle israélienne, il n’y a pour elle pas d’indication préliminaire qu’il s’agisse d’un crime.

Après avoir affirmé que la reporter d’Al Jazeera – qui portait un gilet pare-balles avec l’inscription « presse » et un casque de reportage lors d’un raid israélien dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine (nord) – avait « probablement » succombé à un tir palestinien, Israël a annoncé ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats.

Lundi, l’avocate générale de l’armée, Yifat Tomer-Yerushalmi, a estimé qu’« étant donné que Mme Abu Akleh a été tuée au milieu d’une zone de combats intenses, on ne peut pas soupçonner d’emblée une activité criminelle, en l’absence de preuves supplémentaires ». L’ouverture d’une enquête criminelle dépend de la mise à disposition d’autres éléments issus « de l’enquête de l’armée et d’autres sources », a-t-elle indiqué d’après un communiqué de l’armée.

L’armée a assuré lundi faire « tous les efforts pour examiner les circonstances de l’incident afin de comprendre comment Mme Abu Akleh a été tuée », critiquant la décision de l’Autorité palestinienne de garder la balle mortelle. « L’incapacité d’inspecter la balle (…) continue de jeter des doutes sur les circonstances » de l’incident, a estimé l’armée.

La semaine dernière, elle avait affirmé qu’au cours des échanges de coups de feu entre des soldats et des hommes armés palestiniens, « un soldat a tiré quelques balles depuis un véhicule (de l’armée) en utilisant une lunette de visée sur un Palestinien qui tirait sur le véhicule susmentionné ». « Le tireur palestinien a tiré à de nombreuses fois sur le soldat (israélien) et il est possible que Mme Abu Akleh, qui était proche du tireur palestinien, derrière, ait été touchée par les tirs du soldat », avait-elle précisé.

La Palestine tient les autorités israéliennes pour « entièrement responsables »

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré tenir les autorités israéliennes pour « entièrement responsables » de la mort de la journaliste, refusant une enquête conjointe avec Israël, par manque de « confiance ».

Al Jazeera a accusé les forces israéliennes d’avoir tué « de façon délibérée » et de « sang froid » sa journaliste vedette.

Lundi, de son côté le ministère palestinien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué avoir envoyé une missive à la Cour pénale internationale (CPI) sur l’« exécution par l’occupant (israélien) » d’Abu Akleh, l’exhortant à « accélérer les investigations et à traduire les criminels et les meurtriers devant la justice internationale ».