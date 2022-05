Le Kremlin a-t-il rempli ses objectifs en Ukraine?

Sur le terrain, la Russie a avancé en trois mois. Mais à un prix exhorbitant. Et comment définir une victoire dans une guerre dont on ne connaît pas clairement les objectifs ? En tout cas, Vladimir Poutine a réussi à déstabiliser l’économie et la géopolitique mondiale. Mais aussi à ressouder ses alliés…

Vladimir Poutine peut-il gagner la guerre ? C’est la question à 1.000 euros après ces trois mois d’invasion russe. Car pour y répondre, encore faudrait-il savoir ce que Poutine a en tête, quels sont ses objectifs. Et personne, à part quelques chefs d’Etat major et le patron du Kremlin, ne connaît le dessous des cartes.

Alors les spécialistes et commentateurs tentent de lire à travers les lignes des discours de Sergueï Lavrov (chef de la diplomatie), Vladimir Medinski (en charge des négociations avec l’Ukraine), Sergueï Chogouï (ministre de la Défense) et les autres. Envahir un territoire et contrôler le Donbass ne peuvent pas être des buts en soi. Cette invasion russe a des objectifs politiques, qui semblent varier dans le temps. Au début de l’invasion, Vladimir Poutine insistait sur une « dénazification de l’Ukraine ». Et début mai, ses conseillers ont commencé à distiller un discours bien plus belliqueux à l’attention de l’Otan.