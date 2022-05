L’évolution du conflit en trois cartes

Dans le sud, éviter les contre-offensives et supporter le harcèlement

Revenons huit ans en arrière et c’est là que tout a commencé, en Crimée, région qui a été annexée illégalement par la Russie en 2014. Après trois mois d’invasion, Moscou peut se targuer d’une prise symbolique : Marioupol. Le port était le dernier élément pour faire une jonction essentielle entre la Crimée et les zones séparatistes pro-russes du Donbass. Car Moscou a mis la main sur une large portion de territoire.

« Les forces russes pourraient être en train de rassembler des forces dans certaines zones des oblasts de Zaporizhia et de Kherson afin de lancer de nouvelles opérations offensives sur l’axe sud », souligne l’Institut pour l’étude de la guerre (Institute for study of war). Joseph Henrotin, lui, pointe que « les Russes essaient de passer en mode défensif, pour éviter une contre-offensive des Ukrainiens ».