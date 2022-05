14 en D1A, 18 en D1B et jusqu’à 4 descendants: voici le plan de la Pro League pour réformer le championnat

Alors que le rideau a été tiré sur la saison 2021-22 suite à un partage lors d’un «Topper» sans enjeu, la Pro League poursuit avec détermination ses plans pour le futur. Avec comme grand cheval de bataille une nouvelle réforme du championnat destinée aux équipes professionnelles. Un temps évoqué, le plan «12-12-12» a rapidement été écarté car il ne convenait à aucun club. Désormais, celui qui tient la corde, c’est un projet avec une D1A à 14 équipes et une D1B à 18 formations. Un grand plan dicté par le nouveau CEO, Loris Parys, et qui aurait le soutien d’une grande partie du conseil d’administration de la Pro League. Dans les grandes lignes et au-delà du «14 + 18» avec 26 journées de phase classique et le retour des playoffs à 6, il est question de la suppression de la division des points, d’une redistribution plus équitable des droits TV et d’une possibilité de voir jusqu’à quatre descendants.

Et si on semble enfin avancer dans ce dossier où on marche toujours sur des œufs, c’est parce que la nouvelle mouture offre des avantages tant aux grands clubs du pays qu’aux plus petites écuries.