Kylian Mbappé: «Je reste un joueur de foot, je n’irai pas au-delà de ce rôle»

Souriant et sûr de lui, Kylian Mbappé a longuement expliqué son choix de demeurer au PSG jusqu’en 2025, au moins. Le meilleur joueur de la saison en Ligue 1 veut encore mener le club, le championnat et la France plus loin ; vers les sommets.

Son choix : « Mon histoire n’était pas finie à Paris »

Il y a un an, cela ne faisait aucun doute : à l’issue de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé quitterait le PSG pour rejoindre le Real. Mais en douze mois, de l’eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d’eau. « Tout le monde savait que je désirais partir et j’avais alors l’intime conviction que c’était la meilleure décision possible », a expliqué le buteur français en conférence de presse. « Sauf que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd’hui, les contextes sportif et privé sont différents. En étant libre de choisir, j’ai pris conscience de l’importance de donner encore de mon temps en France, terre où je vieillirai plus tard. De plus, quitter le club « par la petite porte », ce n’était pas l’idéal. »