«À propos», le podcast du Soir du 24 mai: cryptomonnaies, guerre en Ukraine, budget wallon…

Par Sandrine Puissant Publié le 24/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Après cinq jours de conclave, le gouvernement wallon a bouclé son ajustement budgétaire pour cette année. Il devait trouver 505 millions d’euros pour ne pas augmenter le déficit et l’endettement. Il a franchi l’obstacle, même si l’endettement de la Wallonie continue à poser problème, dans un contexte difficile avec la crise du covid, les inondations et la guerre en Ukraine. On décrypte avec Eric Deffet, qui couvre la politique wallonne.

La Russie va-t-elle renverser l’armée ukrainienne ? Les Ukrainiens peuvent-ils résister et contrecarrer les plans de Poutine ? Quelle est la situation militaire sur le terrain ? L’invasion russe a démarré dans la nuit du 24 février, il y a tout juste trois mois. On fait le point avec Pauline Hoffmann, journaliste au service monde.

Les détenteurs de cryptomonnaies ont pris quelques cheveux blancs ces derniers jours. Le marché de ces devises numériques qui fonctionnent sans banques centrales s’est écroulé. Cela ne veut pas forcément dire que les cryptos vont disparaître, mais elles ne devraient pas, comme le rêvaient certains, remplacer l’euro ou le dollar. Le krach a révélé le côté pile de la pièce : le marché de ces monnaies « sans Etat » a besoin d’un ancrage sur la monnaie d’Etat. C’est l’analyse de Dominique Berns, du service économie, qui nous explique pourquoi le bitcoin ou le terra ne remplaceront pas l’euro ou le dollar.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be