«Taxez-nous davantage»: des millionaires font un appel étonant au Forum économique mondial (vidéo)

« L’augmentation de la richesse et l’accroissement de la pauvreté sont inextricablement liés », affirme Oxfam. Alors que les riches s’enrichissent, « des millions de personnes sautent des repas ou font appel aux banques alimentaires, éteignent le chauffage, sont incapables de payer leurs factures et se demandent comment ils vont bien pouvoir survivre ».

À lire aussi Le grand amour des Poutine pour Davos

« Il est scandaleux que nos dirigeants politiques écoutent ceux qui ont le plus mais qui connaissent moins l’impact économique de cette crise », déclare au Guardian un membre des millionnaires patriotes. « Il est bien connu que beaucoup d’entre eux ne payent que très peu d’impôts. Le seul résultat crédible de ce forum serait de taxer les plus riches et de nous taxer maintenant ».