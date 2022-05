Roland-Garros: le match de Greet Minnen contre Ekaterina Alexandrova reporté à mardi

Minnen devra patienter un jour de plus avant d’entrer en lice dans le Grand Chelem parisien.

Le duel du premier tour du simple dames à Roland-Garros entre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31) et Greet Minnen (WTA 83) a été reporté à mardi, ont annoncé les organisateurs lundi soir.

Prévu en 4e rotation sur le court N.4, ce duel a été victime d’une journée marquée par une interruption en raison de la pluie et le match en cinq sets et cinq heures entre Gianessi et Gojo.