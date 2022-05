La Pro League lance son Hall of Fame, Aline Zeler première légende à y faire son entrée

Aline Zeler est la première « Légende de la Pro League » à rejoindre le Hall of Fame du championnat de Belgique de football. La Pro League l’a annoncé lundi lors de son gala annuel durant lequel elle attribue les récompenses pour la saison écoulée.

La Pro League a décidé de lancer son Hall of Hame à l’automne 2022. Pour être intronisé au Hall of Fame, il faut avoir disputé au moins 75 matchs officiels en première division belge, avoir joué après 1974 (date de création de la Pro League) et ne plus être actif en tant que footballeur professionnel dans aucun championnat.