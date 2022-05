La visite du roi Philippe et un hommage solennel à Patrice Lumumba marqueront l’année pré-électorale au Congo

Faste sera l’année précédant les élections générales en République démocratique du Congo avec en apothéose le scrutin présidentiel prévu pour 2023 et qui, aux dires des autorités, ne souffrira aucun report. Elle sera marquée par plusieurs visites et événements qui frapperont les esprits, dont la visite, à partir du 3 juin prochain, du roi Philippe de Belgique. La visite a été reportée à plusieurs reprises, entre autres pour des raisons sanitaires. Le roi Philippe et la reine Mathilde, seront accompagnés par le premier ministre Alexander de Croo (Open VLD) qui remplacera Sophie Wilmès (MR), par Myriam Kittir (Vooruit) en charge de la Coopération et par Thomas Dermine (PS), ministre de la Politique scientifique, qui a dans ses attributions le délicat dossier de la restitution éventuelle des œuvres d’art congolaises.