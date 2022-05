Harcèlement au travail, violences sexuelles… plus de la moitié des travailleurs de la Ville de Bruxelles a déjà subi des comportements indésirables

Alors que la Ville de Bruxelles est l’un des plus grands employeurs de la capitale, des chiffres obtenus par la conseillère communale Bianca Debaets (CD&V) indique que des améliorations pourraient être faites en ce qui concerne le bien-être au travail.

A la Ville de Bruxelles, plus de la moitié des employés ont déjà été confrontés à un comportement non souhaité sur le lieu de travail, ressort-il de chiffres obtenus par la conseillère communale bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) auprès du collège de la Ville de Bruxelles. Selon elle, il ressort d’échanges informels que ce phénomène est resté très présent au cours des dernières années.

La Ville de Bruxelles est l’un des plus grands employeurs de la Région bruxelloise. Elle compte quelque 2.500 employés. Elle dispose d’un service de prévention interne neutre et indépendant, composé de médecins, de psychologues et de huit personnes de confiance. Toutefois, une enquête de satisfaction réalisée en 2018 montre que le bien-être au travail pourrait être amélioré. Selon Bianca Debaets, 2.148 personnes ont participé à l’enquête.