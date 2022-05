La tactique TikTok: le top

Dans son partenariat avec TikTok, le Festival de Cannes a invité une vingtaine d’influenceurs du monde entier, histoire de donner un bon coup de jeune. Parmi eux, Khaby Lame, 22 ans, italo-sénégalais, un look d’enfer, plus de 138 millions d’abonnés, star incontournable d’un monde parallèle. Pour sa première sur le tapis rouge, il a tout misé sur l’originalité. A Cannes, grand cirque des apparences extravagantes, c’est payant. Avec l’aide du célèbre tailleur allemand BOSS, Khaly Lame est apparu à l’avant-première de Top Gun : Maverick avec un smoking sur mesure, rehaussé d’une surveste totalement TikTok puisqu’elle arborait deux écrans flexibles diffusant ses vidéos TikTok les plus virales. Jadis, on parlait d’homme sandwich. La prouesse technique faite de LED élevée au rang d’autopromotion change-t-elle quelque chose ? Financièrement, sûrement, mais dans le fond, c’est de la pub. A fait, qu’en pense Thierry Frémaux, délégué du Festival, qui a interdit les selfies sur le tapis rouge…