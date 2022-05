Garry Kasparov: «Une victoire finale de l’Ukraine pourrait représenter un coup mortel pour Poutine»

Le prénom de Garry Kasparov est une référence au président américain Harry Truman. Pour l’époque soviétique, ses parents ont fait preuve d’une dangereuse fantaisie, car il est né en 1963.

Depuis, Garry les a comblés. Bien qu’il ait été formé par le Komsomol (organisation des jeunesses communistes) et par l’école d’échecs communiste de Mikhaïl Botvinnik, il est devenu un libre penseur. Avant même de vaincre dans un duel fratricide le fervent défenseur du régime soviétique Anatoli Karpov pour devenir champion du monde en 1985, il était numéro un du classement mondial, et l’est resté jusqu’à la fin de sa carrière, en 2005. Soit plus de 20 ans passés au firmament des joueurs d’échecs, et ce avec un nombre de points record, qui n’a été dépassé qu’en 2013 par le grand maître Magnus Carlsen.