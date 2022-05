Undav et Mazzù font briller l’Union au Gala du Footballeur Pro

À défaut d’avoir remporté le titre, l’Union s’est bien consolée ce lundi soir lors de la cérémonie des Pro League Awards. Auteur de 26 buts et 12 assists cette saison, la victoire de Deniz Undav ne souffre d’aucune contestation possible puisqu’il compte près de deux fois plus de points que Tarik Tissoudali, son dauphin (217 pour 122). « C’est fantastique et formidable pour nous qui venons de deuxième division », s’est exclamé le lauréat. « Tout le monde pensait que nous allions redescendre en D1B mais nous finissons finalement deuxièmes… Je savais que nous avions une bonne équipe. Mais je me suis moi-même surpris. Car je n’avais jamais marqué plus de 17 goals en une saison. Alors que cette année, j’en ai marqué plus de 20. »