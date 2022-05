Trois mois plus tard, les ravages, la déstabilisation, la peur…

Je n’ai jamais eu autant honte de mon pays. La guerre agressive déclenchée par Poutine contre l’Ukraine, et de fait contre le monde occidental, n’est pas seulement un crime contre le peuple ukrainien mais aussi, peut-être le plus grave, un crime contre le peuple des Russes. Avec une lettre Z en caractère gras, barrant tous nos espoirs et perspectives d’une société libre et prospère dans notre pays. » Ces mots sont de Boris Bondarev, conseiller depuis 20 ans de la mission russe auprès du Bureau des Nations unies à Genève, qui a présenté lundi sa démission dans une lettre assassine.