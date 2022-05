Une multinationale met fin à son offre en Chine

En cause : les confinements à répétition depuis début 2020.

Airbnb a décidé de suspendre son offre de logements à louer en Chine à cause des confinements à répétition depuis début 2020, d’après une source proche du dossier. La plateforme de réservation de chambres, appartements et maisons s’était lancée sur ce marché en 2016, pour courtiser les touristes chinois qui voyageaient à l’étranger et aussi développer une offre de logements sur place.

Plus de 25 millions de personnes se sont depuis rendues dans ces habitations, mais cette activité locale a toujours été coûteuse et complexe à gérer, selon la source. Et le covid-19 n’a rien arrangé. Ces séjours en Chine n’ont représenté qu’environ 1 % des revenus du groupe ces dernières années.