Météo: quelques averses avant une pause ensoleillée

Les éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses, mardi. De régulières averses sont prévues, surtout l’après-midi où elles pourront s’intensifier et s’accompagner d’un coup de tonnerre, notamment dans le nord-ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ensuite, un temps plus sec et plus ensoleillé reviendra depuis la Côte. Les maxima seront compris entre 13 ou 14ºC en haute Belgique et 17ºC en plaine. Le vent sera souvent modéré, et à la mer assez fort, d’ouest à sud-ouest.