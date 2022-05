Le Belge parmi les plus dangereux au volant en Europe

Stressés au volant

Si quelqu’un en Europe mange son volant à cause du stress, c’est le Belge. Seuls 47 % sont calmes dans leur voiture, soit le pourcentage le plus faible de tous les pays étudiés. Les nombreux embouteillages jouent sans doute un rôle : Bruxelles et Anvers sont toujours très bien placées dans les listes des villes européennes les plus embouteillées. Enfin, près de six conducteurs belges sur dix déclarent klaxonner lorsqu’ils sont gênés par la circulation ; seuls les conducteurs espagnols et grecs font plus souvent du bruit.