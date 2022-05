Guerre en Ukraine: à Marioupol, «les actes héroïques» des Ukrainiens ont compliqué la tâche des Russes

Malgré la chute de la ville portuaire de Marioupol, un conseiller en stratégie du ministère ukrainien de la Défense prétend mardi que l’objectif militaire y a été atteint. Le but était de repousser les pelotons de soldats russes au nombre de «plus de 20.000». «Les actes héroïques des défenseurs de la ville et de ceux qui se sont retranchés à Azovstal leur ont rendu la tâche difficile», a déclaré Youri Sak à la chaîne allemande ARD. Il estime que, de ce fait, les soldats russes n’ont rien pu conquérir d’autre comme territoire dans l’est de l’Ukraine.

« On peut dire que le but est atteint »

Les combattants d’Azovstal ont donné aux Ukrainiens le temps de se regrouper et de recevoir plus d’aide militaire de l’étranger. «De cette perspective, on peut dire que le but est atteint», assure Youri Sak.