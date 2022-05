Novadia, prendre soin de vous, jour après jour…

Qu’il s’agisse d’un choix délibéré pour profiter d’une vie sociale active ou par nécessité lorsqu’il n’est plus possible de rester à la maison, le choix d’un établissement spécialisé apporte non seulement de la sécurité, mais aussi un cadre de vie agréable et bien plus dynamique que l’on ne pourrait l’imaginer. C’est le cas, par exemple, des résidences du Groupe Novadia, qui met l’accent sur toute une série de services très appréciés des résidents et de leur famille.

« Nous comptons 7 établissements, six à Bruxelles et un à Tirlemont, où nous proposons un accompagnement personnalisé. Plutôt que d’établir des procédures uniformisées, nous avons misé sur la différence entre les structures afin que chacun puisse choisir le cadre qui lui convient, en fonction de ses envies, de ses besoins ou de son budget », explique Éléonore Linden, responsable commerciale du groupe. Ici la vie sociale est primordiale et chacun peut s’épanouir au gré des nombreuses activités proposées. « La vie sociale contribue au bien-être de chacun. Dans chaque maison, un animateur/animatrice ou un ergothérapeute coordonne des activités variées et stimulantes qui rythment agréablement les journées. Nous travaillons en lien avec la méthode Montessori adaptée aux seniors qui permet de s’ouvrir aux autres et d’entretenir son autonomie. Fête des voisins, thés dansants, concours photo, après-midi musicale, quizz ou encore gymnastique douce, il est difficile de s’ennuyer chez nous. Nous remarquons d’ailleurs que les nouveaux arrivés s’intègrent très rapidement ». Pour cultiver l’estime de soi qui est très importante, le Groupe Novadia propose également au sein de chaque résidence des soins esthétiques. « Tous nos établissements sont dotés d’un salon de coiffure et d’une salle de kinésithérapie. Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de soi et c’est pourquoi certaines maisons bénéficient d’un espace de balnéothérapie particulièrement apprécié. Novadia accorde une importance particulière au confort de ses résidents et nous avons à coeur de proposer des prestations de qualité dans un cadre agréable et chaleureux adapté aux seniors.

La gourmandise, un joli défaut !

Et parce que le plaisir passe aussi par les papilles, le Groupe Novadia porte une attention toute particulière à la qualité des repas. Une équipe de chefs a à coeur de proposer une offre adaptée et gourmande à partir de produits frais et de saison. « Du petit-déjeuner au repas du soir, la qualité des produits et des recettes variées font partie du quotidien de nos résidents. Les menus sont pensés et élaborés en étroite collaboration entre le chef et une diététicienne afin de garantir une alimentation équilibrée qui tient compte des régimes de chacun. Nous proposons en outre un menu de remplacement à chaque repas. Pour les deux maisons qui ne disposent pas d’un chef sur place, nous faisons appel à un traiteur réputé… La gourmandise est un petit défaut que nous apprécions chez Novadia ».

Une prise en charge individualisée, des équipes attentives au bien-être de chacun et des soins et services de qualité… La vie est belle lorsque l’on est bien entouré !