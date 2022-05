Scène cocasse lors du sacre de Manchester City: un supporter confond Erling Haaland avec un autre fan… et prend un selfie avec lui! (photos)

Liverpool devait obtenir un meilleur résultat que Manchester City pour voler le titre aux Cityzens. Mais les hommes de Pep Guardiola ont assumé leur statut de favoris en venant à bout d’Aston Villa (3-2), non sans avoir vécu de folles émotions.

Au bout du suspense et d’une remontée extraordinaire après avoir été mené de deux buts, Manchester City et Kevin De Bruyne ont remporté le trophée en s’imposant face à Aston Villa, 3-2.

En effet, les Villans ont totalement refroidi l’Etihad lorsqu’ils ont ouvert le score grâce à une tête de Cash, à la réception d’un centre de digne (37e). Et l’ancien Red Coutinho a bien cru offrir le titre à ses ex-coéquipiers en doublant la mise en solitaire (69e), mais c’était sans compter sur 5 minutes de pure folie pour City. Gundogan a d’abord réduit l’écart de la tête sur un service de Sterling (76e), avant que Rodri n’égalise d’une frappe du plat du pied à l’entrée de la surface (78e). Dans la foulée, le stade a explosé lorsque Kevin De Bruyne a servi sur un plateau Gundogan au deuxième poteau, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets pour offrir la victoire et le titre à Manchester City (81e).

Titulaire et décisif à l’image de sa saison, Kevin De Bruyne a disputé toute la rencontre. Grâce à ce résultat, Manchester City remporte le titre avec 93 points, soit 1 seul de plus que Liverpool. Un sacre qui, forcément, a été fêté comme il se doit par les supporters présents à l’Etihad Stadium. Et cette invasion de terrain a amené une scène plutôt cocasse.

Visiblement déboussolé par l’incroyable retournement de situation offert par ses couleurs, un supporter des Skyblues a cru reconnaître dans la foule… l’attaquant norvégien Erling Haaland ! Sauf que ce n’était pas le futur coéquipier de Kevin De Bruyne, c’était simplement un autre fan des Citizens avec une chevelure blonde… Ce qui n’a pas empêché le premier cité de demander à prendre un selfie avec lui. Espérons juste qu’il se soit rendu compte de son erreur avant de montrer ce cliché à ses proches…