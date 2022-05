Incarcéré pour viols sur mineures, l’un des PDG les plus riches de France démissionne

Le PDG d’un groupe d’assurances a été mis en examen et incarcéré samedi avec cinq autres personnes dans une enquête pour « traite des êtres humains » et « viols sur mineure » notamment.

Le patron du groupe de courtage en assurances Assu 2000 Jacques Bouthier, mis en examen et incarcéré samedi dans une enquête pour « traite des êtres humains » et « viols sur mineure », a démissionné de son mandat de président, a indiqué mardi à l’AFP le groupe, renommé Vilavi en janvier.

A l’issue d’une enquête préliminaire ouverte mi-mars, les six suspects ont été mis en examen, « dans le cadre d’une information judiciaire ouverte samedi, (…) des chefs de traite des êtres humains à l’égard de mineur et tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans, recours à la prostitution d’un mineur » et « agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans », ont précisé des sources judiciaire et proches du dossier à l’AFP, confirmant une information de RTL.