Guerre en Ukraine: la Russie se tourne de plus en plus vers l’Asie

Face aux sanctions européennes, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que la Russie renforçait ses liens économiques avec la Chine et d’autres partenaires asiatiques.

Le « comportement dictatorial » de l’Occident à l’égard de Moscou ne fait que renforcer les liens économiques entre la Russie et la Chine, a martelé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lundi soir. Moscou ne comptera que sur elle-même et sur les Etats qui ont « prouvé leur fiabilité », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, cité par les agences d’Etat Ria et Tass.

Selon M. Lavrov, l’avenir s’enracinera dans la région eurasiatique, avec la Chine, l’Iran et l’Inde comme partenaires privilégiés. Le ministre préférerait également que la Russie ne dépende plus des fournisseurs occidentaux et qu’elle « examine sérieusement » les avantages d’une reprise des relations si l’Occident venait à proposer leur normalisation.