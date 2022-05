Plan Taxi: manifestation de chauffeurs LVC et de taxis en marge des discussions parlementaires

Fernando Redondo, le président de l’Association belge des chauffeurs de limousine (ABCL), estime qu’il y a une discrimination faite entre les taxis de station et les taxis de rue (actuels LVC) dans le plan Taxi. «On manifeste aujourd’hui pour soutenir les parlementaires qui font des propositions contre les amendements discriminatoires du plan Taxi. On veut du travail pour tous!"

L’association appelle en premier lieu à ce que les chauffeurs qui ont une licence LVC délivrée en Flandre ou en Wallonie mais qui travaillaient à Bruxelles puissent continuer à le faire.

Elle s’oppose aussi à la réglementation des tarifs par le gouvernement. «Il est essentiel que les prix restent dynamiques et puissent s’adapter en fonction de la demande», a défendu l’ABCL dans son communiqué. «Le samedi soir, par exemple, il y a beaucoup de demandes et les prix sont plus chers.»

Par ailleurs, à l’appel de la FeBeT (Fédération Belge des Taxis), des chauffeurs de taxis se sont rassemblés à 10h00 près de la gare du Nord pour partir vers 11h00 en direction du cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Ecolo), boulevard St-Lazare, et du siège de son parti, situé rue Van Orley. Ils iront ensuite devant le parlement bruxellois.