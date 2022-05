Carlo Ancelotti enthousiaste pour Eden Hazard avant la finale de la Ligue des champions: «Il s’entraîne bien et peut jouer»

Les nouvelles sont bonnes pour Eden Hazard. Alors qu’il s’était fait retirer une plaque dans la cheville à la fin du mois de mars, le Diable rouge a fait son retour à la compétition lors de la dernière journée de championnat d’Espagne contre Cadix, où il avait reçu un petit peu moins d’une demi-heure de jeu.

Et si l’on en croit son entraîneur, Carlo Ancelotti, il y aurait de l’enthousiasme au Real Madrid concernant Hazard, à quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool. « Ça se passe bien. Il revient d’une blessure, mais il s’entraîne très bien et peut jouer », a déclaré ce mardi le coach madrilène en conférence de presse. « Il y a beaucoup de volonté et d’enthousiasme en lui. Avec Gareth Bale aussi, d’ailleurs. Ils attendent la finale avec impatience. Un match comme celui-ci est un match de plus de 11 joueurs. Si nous gagnons, c’est aussi parce que les remplaçants apportent quelque chose, même s’ils ne jouent que quelques minutes. »