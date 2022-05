Guerre en Ukraine: la pression russe s’accentue après trois mois de guerre

Alors que l’armée ukrainienne a réussi à tenir éloigné les forces russes de Kiev et Kharkiv, la pression russe s’accroît sur l’est du pays, dans le Donbass.

Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, la capitale Kiev fin mars et début avril, puis Kharkiv (nord-est) en mai, les Ukrainiens reconnaissent depuis quelques jours des « difficultés » dans le bassin houiller Donbass, formé par les provinces de Lougansk et de Donetsk.

« Les prochaines semaines de guerre seront difficiles », a prévenu lundi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Les occupants russes s’efforcent de montrer qu’ils n’abandonneront pas les zones occupées de la région de Kharkiv, qu’ils ne rendront pas la région de Kherson (sud), les territoires occupés de la région de Zaporijjia (sud-est) et le Donbass », où ils cherchent à « éliminer tout ce qui est vivant », a-t-il encore dit.

L’objectif : capturer le Donbass

Selon des responsables des services de renseignement britanniques, la Russie a réalisé des avancées locales dans son offensive dans l’est de l’Ukraine. Moscou a intensifié l’intensité de ses opérations dans le Donbass et tente d’y encercler plusieurs villes, selon une mise à jour du ministère britannique de la Défense mardi matin.

Selon les Britanniques, il ne s’agit que d’une partie de la mission de la Russie visant à capturer l’ensemble du Donbass. Si la ligne de front dans le Donbass devait se déplacer plus à l’ouest, cela entraînerait d’éventuelles difficultés logistiques pour les Russes.

Selon l’état-major ukrainien, les troupes russes tentent de conquérir complètement la zone autour de Louhansk. « L’ennemi ne cesse d’attaquer », a-t-il déclaré mardi matin. Les Russes tentent d’encercler Severodonetsk et Lysychansk en particulier.

Violents combats en cours

L’état-major général note également que la Russie a subi des pertes importantes à Severodonetsk. Toutefois, cette affirmation ne peut être vérifiée de manière indépendante.

De violents combats ont également eu lieu autour de la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk.

La prise de Marioupol a été retardée par « les actes héroïques » des Ukrainiens

Malgré la chute de la ville portuaire de Marioupol, un conseiller en stratégie du ministère ukrainien de la Défense prétend mardi que l’objectif militaire y a été atteint. Le but était de repousser les pelotons de soldats russes au nombre de « plus de 20.000 ». « Les actes héroïques des défenseurs de la ville et de ceux qui se sont retranchés à Azovstal leur ont rendu la tâche difficile », a déclaré Youri Sak à la chaîne allemande ARD. Il estime que, de ce fait, les soldats russes n’ont rien pu conquérir d’autre comme territoire dans l’est de l’Ukraine.

Les combattants d’Azovstal ont donné aux Ukrainiens le temps de se regrouper et de recevoir plus d’aide militaire de l’étranger. « De cette perspective, on peut dire que le but est atteint », assure Youri Sak. Les derniers soldats présents dans l’usine métallurgique d’Azovstal se sont rendus la semaine dernière.

Zelensky et Poutine parmi les 100 personnalités les plus influentes du Time Magazine

« Le peuple d’Ukraine a, dans le président Zelensky, un leader plein de bravoure et de résilience », a écrit en commentaire le président américain Joe Biden, lui aussi repris sur la liste.

Sur la liste, Volodymyr Zelensky est notamment accompagné de son commandant en chef des forces armées Valeri Zaloujny, de son homologue russe Vladimir Poutine, mais aussi, entre autres, du président chinois Xi Jinping, de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les sanctions européennes poussent la Russie de plus en plus vers l’Asie

Le « comportement dictatorial » de l’Occident à l’égard de Moscou ne fait que renforcer les liens économiques entre la Russie et la Chine, a martelé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lundi soir. Moscou ne comptera que sur elle-même et sur les Etats qui ont « prouvé leur fiabilité », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, cité par les agences d’Etat Ria et Tass.

Selon M. Lavrov, l’avenir s’enracinera dans la région eurasiatique, avec la Chine, l’Iran et l’Inde comme partenaires privilégiés. Le ministre préférerait également que la Russie ne dépende plus des fournisseurs occidentaux et qu’elle « examine sérieusement » les avantages d’une reprise des relations si l’Occident venait à proposer leur normalisation.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a tout juste trois mois, de nombreuses sanctions ont été imposées à la Russie par les Etats-Unis, l’Union européenne et d’autres pays occidentaux.