Mohamed Salah pensait avoir offert le titre à Liverpool… jusqu’à ce qu’un supporter ne gâche sa joie: les images qui font le buzz

La mission de Liverpool était simple ce dimanche : les hommes de Jürgen Klopp devaient s’imposer face à Wolverhampton et espérer un résultat qui leur serait favorable à l’Etihad Stadium. Tout a pourtant mal commencé pour les Reds. Après seulement trois petites minutes de jeu, Pedro Neto donnait l’avantage aux Wolves. Mais, 21 minutes plus tard, Sadio Mané remettait les deux camps à égalité et, surtout, redonnait de l’espoir aux Reds. Qui ont entrevu une chance de décrocher le titre lorsque, à quelques kilomètres de là, Philippe Coutinho a permis à Aston Villa de prendre le large.

Raison pour laquelle Mohamed Salah, monté sur le pré peu avant l’heure de jeu, a exulté en donnant l’avantage à Liverpool, comme s’il venait d’inscrire le tir au but décisif en finale de Coupe du Monde. Dans son esprit, il venait de devenir le héros de la saison, en offrant le titre à ses couleurs. Sauf que, entre-temps, les Skyblues avaient réalisé un incroyable retournement de situation…

C’est un supporter de Liverpool qui s’est chargé de l’annoncer à l’attaquant égyptien, en mimant le score avec ses mains. Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir Salah, qui a immédiatement changé d’expression faciale…