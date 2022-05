Energie: le pétrole perd du terrain, crainte d’une récession mondiale

À l’origine, Bruxelles prévoyait un arrêt des importations de pétrole brut russe dans les six mois et des produits raffinés d’ici à fin 2022.

«Les craintes croissantes d’une récession mondiale et d’un ralentissement en Chine en raison de sa politique de zéro Covid dressent un tableau sombre des perspectives de la demande et exercent une pression à la baisse sur les prix», poursuit-elle.

«Étant donné que l’embargo de l’UE sur le pétrole russe est une question de +quand+ et non de +si+, même si la Hongrie ne s’aligne pas, il est clair que les exportations russes sont sous pression et continueront de l’être à cause des 26 nations de l’UE qui soutiennent l’interdiction», affirme M. Innes.