Carlo Ancelotti refuse de s’exprimer sur la décision de Kylian Mbappé: «Nous ne parlons pas des joueurs des autres clubs»

Présent en conférence de presse ce mardi, à quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, Carlo Ancelotti a été pour la première fois interrogé sur la décision de Kylian Mbappé, attendu au Real Madrid, mais qui a finalement opté pour une prolongation au PSG.

« On sait sur quoi on doit se concentrer. Nous ne parlons pas des joueurs des autres clubs et de leurs décisions », a déclaré le coach madrilène. « Nous pensons à bien nous préparer pour la finale de la Ligue des champions. »