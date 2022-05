Un nouveau parcours pour les élèves du qualifiant

Dès la rentrée prochaine, le parcours des élèves de l’enseignement technique, professionnel et qualifiant sera revu. Le « PEQ » (parcours d’enseignement qualifiant) a été approuvé en deuxième lecture par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte organise la qualification des élèves sur trois années, de la 4e à la 6e secondaire, et non plus dès la 3e secondaire. Le Pacte d’excellence prévoit en effet l’implémentation d’un tronc commun de la maternelle à la 3e secondaire. Néanmoins jusqu’en 2028 (au minimum), les élèves pourront toujours se diriger vers le qualifiant dès la 3e secondaire. L’objectif est de « faire du parcours qualifiant une filière d’excellence, valorisante pour chaque élève et permettant une intégration socioprofessionnelle réussie tout en simplifiant son organisation », indique la circulaire.