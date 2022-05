Respect et bienveillance: les universités doivent montrer l’exemple

Les discriminations ne peuvent être tolérées ni dans notre société ni dans nos universités. C’est de concert que les autorités académiques et les étudiants doivent s’engager pour porter, dans leurs discours et leurs actes, les valeurs qui contribuent au bien-être de chacun.

Tout le monde en conviendra, ces dernières années n’ont pas été faciles et l’optimisme, quand il demeure possible, est avant tout un optimisme de la volonté. Qu’il s’agisse des questions de société ou de la crise sanitaire, les sujets qui divisent et opposent les un·e·s aux autres sont malheureusement très nombreux. Raison de plus pour faire preuve de volontarisme et d’engagement. On doit toutes et tous œuvrer pour que notre société soit à la hauteur de ce qu’elle doit affronter.

Le rôle de chacune et de chacun est important et les universités ont, elles aussi, un rôle à jouer. Elles doivent continuer à porter, non seulement dans les discours, mais aussi dans leur fonctionnement au quotidien, des valeurs et des règles de vie qui contribuent au bien-être de chacun·e. Notre jeunesse adhérera à ces valeurs et règles de vie si elle est appelée à les co-construire.