Zoo de Planckendael: trois poussins sont nés chez les vautours moines (photo)

« Nous sommes très satisfaits, car grâce à notre expertise et expérience, nous avons pu accroître le succès de reproduction de cette espèce en danger. Nous annonçons avec fierté la naissance de trois petits vautours et osons même espérer que d’ici début juin, ils seront cinq à grandir chez nous », a commenté la curatrice des oiseaux, Marleen Huyghe.

En tant que détenteur du livre généalogique et coordinateur du programme d’élevage, le zoo de Planckendael relâchera des jeunes vautours moines dans la nature dès que neuf oisillons seront recensés dans les parcs animaliers européens.

Un programme de protection et de rapatriement a permis d’augmenter à nouveau les effectifs. « Grâce à cette stratégie spéciale, nous pouvons optimiser la période de reproduction de nos couples », a expliqué Marleen Huyghe. « D’une part, nous voulons maintenir la population du zoo en tant que réserve pour la population sauvage et, d’autre part, nous voulons nous assurer que les espèces menacées aient une nouvelle opportunité d’être dans leur espace naturel. Grâce aux partenaires locaux, nous relâchons de jeunes animaux en Espagne, en France et en Bulgarie. »