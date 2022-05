Stoltenberg au Forum économique mondial de Davos: «La liberté est plus importante que le libre-échange»

« La liberté est plus importante que le libre-échange », a déclaré M. Stoltenberg. « Protéger nos valeurs est plus important que de faire des profits. »

La guerre en Ukraine a appris aux pays occidentaux que le commerce avec les régimes autoritaires a un prix. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, au Forum économique mondial de Davos (Suisse). Stoltenberg faisait référence à la Russie et à la Chine. Le commerce international avec ces pays a mené à une grande prospérité, a-t-il déclaré. Mais « cela a également des implications pour notre sécurité ».

M. Stoltenberg a également indiqué que la Turquie pourrait être persuadée de finalement ouvrir l’alliance à la Finlande et à la Suède. Le président Recep Tayyip Erdogan avait déclaré qu’il n’y était pas favorable.

Interrogé à ce sujet, le secrétaire général de l’Otan a confirmé qu’il faisait notamment référence à Nord Stream 2, le projet, aujourd’hui abandonné, d’un gazoduc entre la Russie et l’Allemagne. « Nous avons tous appris une leçon. Nous sommes pour le libre-échange qui a apporté beaucoup de prospérité, mais il a un prix », a déclaré M. Stoltenberg. La Russie détient un « moyen d’intimidation ».

« J’ai parlé avec lui samedi », a déclaré M. Stoltenberg. « La Turquie a exprimé ses préoccupations concernant le terrorisme et les intérêts en matière de sécurité. Nous devons les aborder. Je suis convaincu que nous trouverons un moyen de résoudre les problèmes, comme nous l’avons fait auparavant, et que nous accueillerons la Finlande et la Suède comme membres à part entière. »