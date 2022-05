Après sa terrible chute à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a repris l’entraînement sur route et a rejoint son équipe en stage

Le champion du monde français avait repris l’entraînement sur rouleaux il y a deux semaines. Après de nouveaux examens effectués à l’hôpital de Herentals, il a reçu le feu vert pour reprendre sur la route.

« La bonne nouvelle, c’est que mon poumon est complètement guéri, ce qui me rend évidemment très heureux », déclare Julian Alaphilippe. « Les fractures me font encore souffrir, ce qui est normal vu que cela prend plus de temps à guérir, mais on m’a dit que je pouvais reprendre l’entraînement ».