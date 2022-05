Conference League: José Mourinho peut décrocher un 5e trophée européen ce mercredi, contre Feyenoord

L’entraîneur de l’AS Rome José Mourinho peut remporter mercredi un cinquième trophée européen, la nouvelle Conférence League (C4), après avoir déjà gagné la Ligue des champions (2004 avec Porto, 2010 avec l’Inter Milan) et l’Europa League (2003 avec Porto, 2017 avec Manchester United).

Avec cinq titres, le Portugais rejoindrait notamment Zinédine Zidane (3 C1 et 2 Supercoupes UEFA) et Josep Guardiola (2 C1 et 3 Supercoupes UEFA).