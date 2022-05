Roland-Garros: David Goffin élimine Jiri Lehecka et renoue avec le succès en Grand Chelem

Le joueur belge s’impose en quatre sets (6-4, 4-6, 6-4, 6-4) et file au second tour. Par la même occasion, il met fin à sa série de sept rencontres sans la moindre victoire en Grand Chelem.

Concrètement, David Goffin s’est qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros. Le Liégeois de 31 ans, 48e mondial, a donc remporté en quatre sets son match du premier tour face au jeune Tchèque Jiri Lehecka, 20 ans et 77e mondial, disputée sur la terre battue du Court 11 à la Porte d’Auteuil. La rencontre a duré 2 heures et 45 minutes !

David Goffin a ainsi signé son premier succès en Grand Chelem depuis son huitième de finale de l’US Open 2020 perdu face au Canadien Denis Shapovalov. Depuis, le N.1 belge n’était plus parvenu à passer un tour dans un tournoi majeur. C’est aussi la première fois depuis trois ans qu’il gagne un match à Roland-Garros, où il avait pris la porte d’entrée en 2020 et 2021, respectivement battu par les Italiens Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.