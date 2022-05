Bruxelles ne tient qu’à un fil

Si, si, les marionnettes, c’est aussi pour les enfants. Fans des Muppets, de Tim Burton, Wes Anderson et Tatayet, voici trois raisons de les emmener au festival JEM (pour Journées Européennes de la Marionnette) qui, depuis le 7 mai et jusqu’au 6 juin, a programmé plus de 30 spectacles à Bruxelles, dont certains inédits, portés par des compagnies belges et internationales. Plus que deux week-ends pour profiter des théâtres d’ombre ou de papier, des petits personnages à fils ou à tringle, pop-up, marottes ou pantins…