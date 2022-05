Alejandro Millan a fait ses adieux à l’Union Saint-Gilloise

L’Union n’a pas levé l’option d’achat d’Alejandro Millan, prêté par Villareal depuis le mois de janvier pour remplacer Felipe Avenatti qui était parti au Beerschot. Le joueur espagnol a dès lors fait officiellement ses adieux au club saint-gillois. « Je ne vais jamais oublier cette année », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. « Je vous souhaite tout le succès du monde dans le futur et je vous supporterai peu importe où vous êtes. »

À l’Union, Millan n’aura jamais vraiment réussi à se faire sa place. Il n’aura été qu’une seule fois titulaire et sera monté au jeu à six reprises pour un but inscrit (contre Charleroi le 19 février).