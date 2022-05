Les Etats-Unis veulent vacciner contre la variole du singe

Un cas a été confirmé dans le Massachusetts et quatre autres sont sur le point d’être analysés mais considérés comme très probables (un à New York, un en Floride, deux dans l’Utah). Tous sont des hommes ayant voyagé hors des États-Unis. La maladie, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis une quarantaine d’années, commence par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée, avec la formation de croûtes.

Le second, Jynneos, est aussi un vaccin vivant mais non réplicatif, et donc considéré comme plus sûr. Les États-Unis n’en ont que 1.000 doses, mais ce nombre devrait « augmenter rapidement dans les prochaines semaines », selon la responsable. Selon elle, des données montrent que ces deux vaccins peuvent aider à éviter le développement de la maladie s’ils sont administrés rapidement après l’exposition. Elle a par ailleurs souligné que le risque de contamination restait globalement faible pour la population.