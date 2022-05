Le salon Batibouw vise le zéro carbone

L’an prochain, Batibouw deviendra le salon de la durabilité à tous les étages. Les exposants devront respecter les critères ESG pour être admis. De leur côté, les organisateurs promettent de s’engager sur une voie la plus « green » possible.

Batibouw va changer de cap. C’est Frédéric François qui l’annonce alors même que le premier salon organisé dans l’ère post-covid est encore en cours.

L’édition 2023 aura lieu du mardi 14 au dimanche 19 mars inclus. Retour donc à l’hiver, même si c’est plus tard que les éditions passées, qui avaient lieu à cheval entre février et mars, mais le changement est dû au nouveau calendrier scolaire qui proposera deux semaines de vacances de carnaval (20 févrer-3 mars). On passera donc sur six jours au lieu de neuf. En 2019, Batibouw était encore organisé sur onze jours. « Certains exposants étaient fortement demandeurs d’une réduction de la durée du salon, mais pas tous », explique le directeur général de Fisa.