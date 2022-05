Témoignages: «Mes collègues savaient que je n’avais pas le bon diplôme»

Après quinze années passées les mains dans le cambouis, Geoffroy (44 ans) opère un virage à 180 degrés. « Suite à un changement de situation familiale – le décès de mon épouse –, j’ai dû arrêter mon activité indépendante de garagiste », se souvient-il. « J’ai travaillé quelque temps dans une station de montage de pneus. Mon temps de travail consistait principalement à former de jeunes stagiaires et apprentis. » Après une blessure au dos, son employeur décide de le licencier. « J’ai toujours adoré former les jeunes. J’ai donc décidé de franchir le cap et de devenir enseignant. »

Depuis bientôt trois ans, ce mécanicien de formation enseigne la pratique de la mécanique et de l’industrie à des jeunes de l’enseignement spécialisé. « J’ai trouvé directement un poste vacant et je suis toujours dans le même établissement. Mon directeur a directement eu confiance en moi. »