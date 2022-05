Kots: la Wallonie propose un prêt à taux zéro pour la garantie

D’une manière générale, beaucoup de locataires éprouvent des difficultés à rassembler la somme nécessaire à cette garantie. Les étudiants et leurs familles sont eux aussi concernés : la somme à déposer peut être un frein voire un obstacle au logement à proximité d’une école ou d’une université. Les prêts de la SWCS sont donc aussi accessibles à ce public particulier, avec des démarches administratives simplifiées pour répondre à l’urgence liée aux rentrées scolaires.

La chasse aux kots est ouverte dans les villes universitaires de Wallonie. C’est le moment choisi par Christophe Collignon (PS), le ministre du Logement, pour rappeler que la garantie locative demandée par les propriétaires peut faire l’objet d’un prêt à taux zéro consenti par la Société wallonne de crédit social, et que cela vaut aussi pour les kots.

En 2021, un millier de personnes ou de ménages avaient obtenu ce prêt à taux zéro, dont à peine une trentaine pour la location d’un logement étudiant. La Wallonie s’engage donc dans une vaste campagne de promotion du dispositif, notamment sur les campus universitaires.

Les conditions d’octroi de cette aide sont adaptées au logement étudiant : un bail de dix mois minimum plutôt qu’un an, une garantie de trois mois maximum et une durée de remboursement de 24 mois. Des conditions de revenus sont également fixées, mais elles sont suffisamment larges (97.700 euros maximum) pour toucher un très grand nombre d’étudiants, dont les plus précarisés.