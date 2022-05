Isolement, départs précoces... le blues des nouveaux profs

Après une première vie professionnelle, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le métier de prof. Ils représentent désormais la majorité des nouveaux entrants sur le marché. Une solution à la pénurie ? Pas si vite : un sur deux quitte la profession dans les cinq ans...

Comment résorber la pénurie d’enseignants ? Comment attirer de nouveaux profs ? En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), et plus largement en Europe, ces questions obsèdent les politiques publiques. Selon un rapport d’Eurydice, 26 pays européens font état d’un problème de pénurie. A grand renfort de promesses sur l’amélioration des conditions de travail et avec une réforme de la formation initiale des enseignants qui se fait attendre, les réponses efficaces se font rares. Et si la solution se trouvait du côté des enseignants de seconde carrière ? Du côté de l’économiste devenu prof de maths sur le tard, du chimiste qui quitte son laboratoire pour enseigner la chimie ?