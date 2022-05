Guerre en Ukraine: le double désarroi de Biélorusses en exil

Mais qu’a donc bien pu faire la petite Maya, du haut de ses trois ans, pour subir pareille exclusion ? Le coup de fil, sec et soudain, n’a pas fini d’interloquer sa mère, Maria Grits. C’est le directeur du jardin d’enfants qui l’a mise au courant, début mai : « Madame, vous n’êtes pas Ukrainienne, venez chercher votre enfant, et au revoir. » Qu’importe si sa famille arrivait tout droit d’Ukraine, d’un pays en guerre. Maria le lui a répété, en vain. Cela ne faisait qu’une semaine que Maya avait intégré le jardin d’enfants, et voilà qu’elle se faisait mettre à la porte. Une décision arbitraire que Maria attribue directement à sa nationalité : biélorusse.