L’ULB et l’UAnvers inaugurent l’Institut Plotkin, un espace de recherche commun en vaccinologie

Initiative conjointe des deux universités et soutenue pour moitié par le fédéral, l’Institut Plotkin ambitionne de mieux se préparer aux futures épidémies avec le développement de vaccins sûrs et adaptés.

C’est un « projet ambitieux » que l’immunologiste Arnaud Marchant (ULB) a présenté avec son homologue de l’université d’Anvers, Pierre Van Damme : « Il nous tient à cœur de développer la recherche en vaccinologie en Belgique et dans le monde grâce à cet institut interuniversitaire qui conjuguera les compétences que nous avons développées au fil des ans et qui sont complémentaires. » A cheval sur deux sites, le campus Erasme à Bruxelles et le centre Vaccinopolis à Anvers, l’Institut européen Plotkin de vaccinologie intégrera les capacités de recherche clinique, immunologique et microbiologique des deux universités.