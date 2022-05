Voici quand sera décerné le prochain Ballon d’Or

Les nomimés pour le Ballon d’Or masculin et féminin, ainsi qu’aux trophées Kopa (meilleur jeune) et Yachine (meilleur gardien) seront dévoilés le 12 août.

Le prix a pris un tournant cette année avec un changement de formule annoncé en mars : il portera désormais sur la saison sportive et non sur l’année civile, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d’attribution plus clairs.