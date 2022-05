Tori et Lokita, les jeunes héros des frères Dardenne, vont se graver dans les cœurs

Pourquoi ? Pourquoi notre monde est-il à ce point fermé à l’autre ? Pourquoi l’empathie n’est-elle pas un sentiment spontanément naturel ? Pourquoi y a-t-il tant d’entraves à vivre côte à côte ? Quel genre de société soutenons-nous ? Quel monde acceptons-nous ? Pour leur neuvième film en compétition, Tori et Lokita, les frères Dardenne amènent le spectateur à ce point-là de réflexion et invitent à une rencontre en filmant sans complaisance le quotidien de deux enfants venus seuls d’Afrique et espérant vivre ensemble en Belgique. On ne peut y échapper car là, sur grand écran, le sujet n’est absolument pas théorisé, il a les traits précis d’un gamin et d’une adolescente qui ont fui seuls le Bénin. Et on sort bouleversé. Comme chaque fois dans le cinéma des Dardenne, les personnages prennent sens par le corps, les gestes, les actes.